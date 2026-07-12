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В Пермском крае восстановили ж/д сообщение с Кизелом

На месте происшествия работал противоразмывный поезд.

Источник: Комсомольская правда

В пресс-службе Свредловской железной дороги сообщили, что движение электричек до Кизела восстановлено.

Напомним, поздним вечером 11 июля из-за сильных ливней на участке Кизел — Обогатитель вода вышла на ж/д пути и парализовало движение. На месте происшествия работал противоразмывный поезд.

— Железнодорожники совместно с региональными органами власти мониторят обстановку в Пермском крае, где из-за ливней поднялся уровень воды в реках, и предпринимают необходимые меры для обеспечения движения поездов, — сообщили в СвЖД.

Мощные ливни, обрушившиеся на Кизеловский округ, нарушили не только ж/д сообщение. В поселке Южный Коспашский обвалился моста. Сейчас на месте работают специалисты. В целях безопасности автобус до поселка временно отменили.