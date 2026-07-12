Известный нижегородский невролог Елена Антипенко скончалась на 62‑м году жизни

Елена Альбертовна была доктором медицинских наук, профессором. Много лет она заведовала кафедрой неврологии, психиатрии и наркологии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов Приволжского государственного медицинского университета, а также консультировала пациентов в Нижегородской областной клинической больнице имени Н. А. Семашко.