Известный нижегородский невролог Елена Антипенко скончалась на 62‑м году жизни

На 62-м году жизни не стало известного нижегородского невролога Елены Антипенко. Об этом в своем макс-канале сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Елена Альбертовна была доктором медицинских наук, профессором. Много лет она заведовала кафедрой неврологии, психиатрии и наркологии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов Приволжского государственного медицинского университета, а также консультировала пациентов в Нижегородской областной клинической больнице имени Н. А. Семашко.
Врачебный стаж Елены Антипенко составлял более 35 лет. Она являлась членом экспертного совета Российской Федерации по ботулинотерапии.
Сообщество нижегородских неврологов, ученики и коллеги выразили глубокие соболезнования родным и близким Елены Альбертовны.