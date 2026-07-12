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Известный нижегородский невролог Елена Антипенко скончалась на 62‑м году жизни

Елена Альбертовна была доктором медицинских наук, профессором.

На 62-м году жизни не стало известного нижегородского невролога Елены Антипенко. Об этом в своем макс-канале сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Елена Альбертовна была доктором медицинских наук, профессором. Много лет она заведовала кафедрой неврологии, психиатрии и наркологии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов Приволжского государственного медицинского университета, а также консультировала пациентов в Нижегородской областной клинической больнице имени Н. А. Семашко.

Врачебный стаж Елены Антипенко составлял более 35 лет. Она являлась членом экспертного совета Российской Федерации по ботулинотерапии.

Сообщество нижегородских неврологов, ученики и коллеги выразили глубокие соболезнования родным и близким Елены Альбертовны.