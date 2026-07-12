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Проект строительства нового съезда с Северного обхода к ТРЦ «Балтия Молл» прошёл экспертизу

Работы необходимы для устранения пробок рядом с крупным магазином и заправкой.

Источник: Клопс.ru

Проект строительства нового съезда к ТРЦ «Балтия Молл» с Северного обхода прошёл экспертизу. Об этом говорится на сайте ГИС ЕГРЗ.

Положительное заключение выдало калининградское ООО «Негосударственная экспертиза». Проектную документацию подготовило ООО «Проинжиниринг» из Татарстана. Застройщиком указано ООО «Балтийский молл». Даты и стоимость строительных работ не указываются.

Новый съезд решили построить из-за большого количества машин, которые едут к торговому комплексу. Особенно трудно водителям приходится в часы пик и в периоды, когда на ближайшей заправке образуются очереди.

Проблемы с бензином в Калининграде вызвали большие очереди на заправках и пробки на дорогах. У некоторых водителей сдавали нервы, например, на АЗС у «Балтии Молл» водитель «Газели» напал на сотрудника заправки.

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