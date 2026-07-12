В Ростовской области ожидаются ливни с грозой и сильным ветром

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся ливней с грозами и шквалистым ветром. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
По данным Ростгидромета, в период 16−18 часов и до конца суток 12 июля местами по области пройдут ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20−23 м/с.
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