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В Ростовской области ожидаются ливни с грозой и сильным ветром

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся ливней с грозами и шквалистым ветром. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся ливней с грозами и шквалистым ветром. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

По данным Ростгидромета, в период 16−18 часов и до конца суток 12 июля местами по области пройдут ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20−23 м/с.

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