Воронежцы могут защитить детей, позвонив на круглосуточную линию

Воронежские следователи 12 июля напомнили о круглосуточной работе телефонной линии «Ребенок в опасности». Чтобы защитить детей и подростков, попавших в трудную ситуацию, рассказать о происшествиях с их участием и эффективно среагировать, можно звонить в СУ СК по короткому номеру «123» или 8-(473)-222−60.