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Воронежцы могут защитить детей, позвонив на круглосуточную линию

Если ребенок в опасности, можно обратиться по номерам: «123» или 8-(473)-222−60.

Воронежские следователи 12 июля напомнили о круглосуточной работе телефонной линии «Ребенок в опасности». Чтобы защитить детей и подростков, попавших в трудную ситуацию, рассказать о происшествиях с их участием и эффективно среагировать, можно звонить в СУ СК по короткому номеру «123» или 8-(473)-222−60.

— Линия позволяет оперативно реагировать на обращения граждан о совершенном или готовящемся преступлении в отношении детей, ориентировать поведение и действия несовершеннолетних и их законных представителей в экстремальных ситуациях, создающих угрозу их жизни и здоровью, -объяснили следователи.

Обратиться можно еще и по фактам нарушения прав и законных интересов детей.

Кстати, подробнее о том, как воронежцы могут помочь детям, «Комсомолка» сообщала ранее.