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Калининградская спортсменка Екатерина Радышева завоевала бронзу первенства Европы по борьбе

На пути к медали девушка превзошла соперниц из Польши, Азербайджана и Испании.

Источник: Клопс.ru

Калининградская спортсменка Екатерина Радышева завоевала бронзу первенства Европы по борьбе. Об этом сообщили в областном министерстве спорта.

Женская сборная России выиграла командный зачёт первенства Европы U-20 в македонском Скопье. Наши спортсменки привезли по три золотых, серебряных и бронзовых медали. Девушки обеспечили национальной сборной 188 очков, опередив украинок с 145 баллами. Призовую тройку замкнули немки с 97 очками.

Третье место на турнире завоевала калининградка Екатерина Радышева, выступавшая в весовой категории до 62 кг. В стартовом поединке воспитанница Александра Подобедова победила полячку Надю Кося со счётом 10:0. На это понадобилось всего 2 минуты 40 секунд.

В следующем раунде Екатерине пришлось бороться с будущей победительницей турнира Рузанной Маммадовой из Азербайджана. Поединок завершился со счётом 4:0 в пользу соперницы. На пути к медали калининградка со счётом 9:0 смела с ковра испанку Гарсиэлу Гауденсия Энинго Асаму. Уступая Барбаре Багер из Венгрии со счетом 6:8, за 23 секунды до конца поединка Екатерина выполнила бросок обвивом на 4 бала, а затем забрала ещё одно очко.

В региональном минспорта уточнили, что Екатерина Радышева завоёвывает бронзу европейского первенства второй год подряд.

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