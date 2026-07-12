Калининградская спортсменка Екатерина Радышева завоевала бронзу первенства Европы по борьбе

В следующем раунде Екатерине пришлось бороться с будущей победительницей турнира Рузанной Маммадовой из Азербайджана. Поединок завершился со счётом 4:0 в пользу соперницы. На пути к медали калининградка со счётом 9:0 смела с ковра испанку Гарсиэлу Гауденсия Энинго Асаму. Уступая Барбаре Багер из Венгрии со счетом 6:8, за 23 секунды до конца поединка Екатерина выполнила бросок обвивом на 4 бала, а затем забрала ещё одно очко.