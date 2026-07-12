В Алькеевском и Черемшанском районах Татарстана прошел праздник «Уяв»

В Татарстане состоялись праздничные мероприятия, посвященные чувашскому национальному празднику «Уяв» (0+). Раис республики Рустам Минниханов посетил торжества сразу в двух районах — Алькеевском и Черемшанском. В селе Сиктерме почетным гостем праздника стал председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, сообщает правительство региона.
Для гостей праздника организовали ярмарку изделий народных мастеров и дегустацию национальной кухни. Участники также присоединились к традиционному хороводу «Уяв карти», посетили мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и театрализованные представления.