Володин расспросил подписчиков о навязывании платных услуг

Он напомнил, что в прошлом году был принят федеральный закон, который защитил права граждан и установил ограничение на навязывание людям дополнительных платных услуг. Володин уточнил, что с сентября 2025 года любое навязывание и создание условий, изначально предполагающих приобретение дополнительных товаров, работ и услуг, запрещено, а также за это правонарушение предусмотрена административная ответственность.