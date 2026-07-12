Володин расспросил подписчиков о навязывании платных услуг

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе в «Макс» спросил подписчиков, прекратились ли случаи навязывания дополнительных платных товаров и услуг.
Он напомнил, что в прошлом году был принят федеральный закон, который защитил права граждан и установил ограничение на навязывание людям дополнительных платных услуг. Володин уточнил, что с сентября 2025 года любое навязывание и создание условий, изначально предполагающих приобретение дополнительных товаров, работ и услуг, запрещено, а также за это правонарушение предусмотрена административная ответственность.
«Решил узнать ваше мнение: Прекратились ли случаи навязывания дополнительных платных товаров или услуг?», — написал председатель Госдумы в своем канале на платформе в «Макс».
По его словам, о необходимости введения такой нормы подписчики просили в обращениях и комментариях, отмечая, что сталкиваются с подобным при пользовании услугами банков, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, покупке пакетов связи и подписок и так далее.
В публикации предлагается три варианта ответа: «да», «нет» с уточнением написать в комментариях, где человек сталкивался с навязыванием и «не обращал (а) внимания».
Спустя полчаса после публикации лидирует вариант ответа «да».