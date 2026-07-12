Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация рассказала о зарплатах бортпроводников

Росавиация: зарплата бортпроводника зависит от сезона и рабочего времени.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Более 20 тысяч бортпроводников работают в российских авиакомпаниях, их зарплата зависит от сезона и продолжительности рабочего времени, сообщила РИА Новости Росавиация к Всемирному дню бортпроводника гражданской авиации.

«В авиакомпаниях работают 20,2 тысячи бортпроводников. Заработная плата бортпроводника может “плавать” от месяца к месяцу. В высокий сезон (лето, новогодние праздники) — рейсов больше, часов больше, зарплата соответственно выше», — рассказали в ведомстве.

Ежедневная рабочая смена бортпроводника не может превышать восемь часов, отметили там. При этом рабочее время складывается не только из времени, проведенного в полете, но и времени, затраченного на выполнение предполетной подготовки и послеполетных работ.

Также определены случаи привлечения бортпроводников к сверхурочным работам, если по погодным или иным причинам существует необходимость завершить рейс, добавили в Росавиации.