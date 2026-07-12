Мисвак не заменит зубную щетку, предупредила врач Парецкая

Врач Алена Парецкая в своем канале рассказала, почему популярная палочка мисвак не заменит зубную щетку и пасту. Волгоградцам, которые интересуются натуральными средствами гигиены, стоит знать: мисвак набирает популярность, но имеет серьезные ограничения.
Деревянную палочку традиционно используют на Ближнем Востоке — ее волокна механически очищают зубы, а сок содержит антибактериальные вещества, витамин C, эфирные масла и небольшое количество фтора. Мисвак уменьшает воспаление десен, освежает дыхание и удобен в дороге, так как не требует воды и пасты.
«Специалисты сходятся во мнении: деревянные палочки стоит использовать только как дополнительное средство», — отмечает врач.
По ее словам, в мисваке недостаточно фтора для полноценной защиты от кариеса, он не очищает межзубные промежутки, а при сильном надавливании может травмировать эмаль и десны.
Волгоградцам стоит использовать мисвак только как дополнение — для быстрого освежения после перекуса, в поездках или в офисе. Полноценная гигиена утром и вечером должна включать щетку с пастой, зубную нить и, по возможности, ирригатор.
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