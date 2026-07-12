Нижегородский футбольный клуб «Победа НН» выиграл в Челябинске

На выездном мачте в Челябинске футбольный клуб «Победа НН» выиграл со счётом 0:1 у «Челябинска-2». Об этом сообщается на официальной странице нижегородского ФК в социальной сети «ВКонтакте».
Матч прошёл в рамках встреч второй лиги первенства России дивизиона «Б».
До начала тура состав нижегородского клуба из-за финансовых трудностей покинули ведущие футболисты. На поле вышли молодые воспитанники команды.
Успех в Челябинске позволил футбольному клубу «Победа НН» сохранить в 4‑ой группе второе место.
Напомним, футбольный клуб «Пари НН» сменил название и учредителя.