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Нижегородский футбольный клуб «Победа НН» выиграл в Челябинске

Победа позволила клубу сохранить в 4-ой группе второе место во второй лиге первенства России дивизиона Б.

На выездном мачте в Челябинске футбольный клуб «Победа НН» выиграл со счётом 0:1 у «Челябинска-2». Об этом сообщается на официальной странице нижегородского ФК в социальной сети «ВКонтакте».

Матч прошёл в рамках встреч второй лиги первенства России дивизиона «Б».

До начала тура состав нижегородского клуба из-за финансовых трудностей покинули ведущие футболисты. На поле вышли молодые воспитанники команды.

Успех в Челябинске позволил футбольному клубу «Победа НН» сохранить в 4‑ой группе второе место.

Напомним, футбольный клуб «Пари НН» сменил название и учредителя.