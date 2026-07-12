В Тюмени госавтоинспекторов научили оказывать первую помощь

«За несколько часов нам удалось обучить около 4000 человек. Это огромный охват. Мы не читали лекции — мы мотивировали участников работать руками. Пользуясь случаем, мы показали, как доукомплектовать аптечку современными средствами… И конечно, многие впервые увидели и узнали, как пользоваться компактными одноразовыми масками для ИВЛ», — рассказала старший фельдшер Анастасия Храмцова.