В Тюмени госавтоинспекторов научили оказывать первую помощь

Практическую зону, посвященную оказанию первой помощи, организовали на площадке стадиона «Геолог» в Тюмени в день празднования 90-летия Госавтоинспекции МВД России, сообщили в департаменте здравоохранения региона. Медики провели обучение в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Специалисты скорой помощи показали, как действовать в первые минуты после ДТП. Главный акцент был сделан на навыки, которые могут спасти жизнь. Каждый желающий научился проводить непрямой массаж сердца на манекенах. Также они отрабатывали прием Геймлиха и накладывали жгут-турникет для остановки артериального кровотечения.
«За несколько часов нам удалось обучить около 4000 человек. Это огромный охват. Мы не читали лекции — мы мотивировали участников работать руками. Пользуясь случаем, мы показали, как доукомплектовать аптечку современными средствами… И конечно, многие впервые увидели и узнали, как пользоваться компактными одноразовыми масками для ИВЛ», — рассказала старший фельдшер Анастасия Храмцова.
Кульминацией мероприятия стало показательное выступление, проведенное совместно с Госавтоинспекцией. Медики экстренной службы продемонстрировали эвакуацию условного пострадавшего в ДТП с места аварии прямиком на борт санитарного вертолета. Гости выставки также смогли познакомиться с оснащением реанимобиля и задать вопросы бригаде.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.