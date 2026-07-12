Вадим Булавинов поделился фотографией своего пирога

Пост собрал несколько десятков положительных комментариев, некоторые даже попросили рецепт. На своей странице бывший мэр делится моментами из жизни. Несмотря на свою карьеру и социальный статус, Вадим Булавинов не забывает про житейские радости, такие как рыбалка или готовка.