Вадим Булавинов поделился фотографией своего пирога

Вадим Булавинов удивил подписчиков необычным для политика контентом. Бывший градоначальник и депутат Государственной думы опубликовал в соцсетях фотографии пирога, вызвав оживленное обсуждение в комментариях.
— Вот, испёк сам. Бабушка пекла вкуснее. В духовке у меня и в русской печи у бабушки — большая разница, — подписал фотографию бывший мэр.
Пост собрал несколько десятков положительных комментариев, некоторые даже попросили рецепт. На своей странице бывший мэр делится моментами из жизни. Несмотря на свою карьеру и социальный статус, Вадим Булавинов не забывает про житейские радости, такие как рыбалка или готовка.
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