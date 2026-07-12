Часть рейсов из Иркутска в Москву задержали и перенаправили из-за грозы

В Аэрофлоте объяснили изменения сложными метеоусловиями в Московском регионе. По сообщению авиакомпании в Telegram-канале (18+), из-за прохождения грозового фронта перевозчик вынужден корректировать расписание, переносить время вылетов и отменять часть рейсов. Часть рейсов, прибывающих в Шереметьево, была направлена на запасные аэродромы. После дозаправки и улучшения погодных условий они продолжат полет в пункт назначения.