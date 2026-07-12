В Тольятти прошел летний фестиваль ГТО

Проверить свои силы решили участники специальной военной операции, сотрудники Тольяттинской городской думы и их семьи. После разминки они приступили к выполнению нормативов комплекса ГТО, которому в этом году исполнилось 95 лет. Ветераны боевых действий и все желающие продемонстрировали свои силы в беге на 60 метров, отжиманиях, наклонах из положения стоя и подъемах туловища.