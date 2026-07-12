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В Тольятти прошел летний фестиваль ГТО

Свои силы проверяли участники специальной военной операции и сотрудники гордумы с семьями.

Источник: Национальные проекты России

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) состоялся 4 июля на стадионе «Труд» в Тольятти Самарской области, сообщили в администрации городского округа. Популяризация здорового образа жизни — одна из целей госпрограммы «Спорт России».

Проверить свои силы решили участники специальной военной операции, сотрудники Тольяттинской городской думы и их семьи. После разминки они приступили к выполнению нормативов комплекса ГТО, которому в этом году исполнилось 95 лет. Ветераны боевых действий и все желающие продемонстрировали свои силы в беге на 60 метров, отжиманиях, наклонах из положения стоя и подъемах туловища.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.