На Дону в Центре креативных индустрий состоялся отбор резидентов

Первый в 2026 году отбор резидентов состоялся в Центре креативных индустрий Ростовской области, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Все заявленные на отборе мероприятия резидентов будут бесплатны для посетителей при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».