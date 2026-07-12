На Дону в Центре креативных индустрий состоялся отбор резидентов

Первый в 2026 году отбор резидентов состоялся в Центре креативных индустрий Ростовской области, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Все заявленные на отборе мероприятия резидентов будут бесплатны для посетителей при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Всего было представлено 28 проектов и инициатив. Они охватывают целый спектр направлений: от искусства, дизайна и моды до гастротуризма и информационных технологий. Каждый участник получит возможность безвозмездно пользоваться всей инфраструктурой креативно-инновационного пространства: производственным парком современного оборудования, выставочной галереей, продюсерским центром, конференц-залами.
«В этом году изменились условия отбора в резиденты. В марте был запущен реестр субъектов креативных индустрий, и теперь будущие резиденты должны иметь статус участника реестра. Из Ростовской области в реестре уже более 330 участников», — рассказал руководитель центра «Мой бизнес» Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства — оператора центра креативных индустрий Виталий Зданевич.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.