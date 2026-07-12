Белгидромет: в понедельник до плюс 30, возможны грозы

В ночь на 13 июля в отдельных северных районах синоптики обещают сильные дожди, зато днем на Витебщине существенные осадки не прогнозируются.
В целом по стране в понедельник под влиянием теплых неустойчивых воздушных масс будет облачно, с прояснениями. Ночная температура воздуха составит от +12 до +18°С, днем — от +24 до +30°С.
По данным метеорологов, днем в столице столбик термометра поднимется до 26−28 градусов тепла, возможны кратковременный дождь и гроза.
В облцентрах ожидается следующая погода:
в Бресте — +25…+27°C, кратковременные осадки, возможна гроза;
в Витебске — +28…+30°C, без существенных осадков;
в Гомеле — +25…+27°C, кратковременные осадки, возможна гроза;
в Гродно — +27…+29°C, кратковременные осадки, возможна гроза;
в Могилеве — +25…+27°C, кратковременные осадки, возможна гроза.
Во вторник будет сохраняться влияние теплой неустойчивой воздушной массы, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ночью прогнозируется 13−18 градусов тепла, днем — 23−30 градусов.
В среду погода будет определяться в основном областью повышенного атмосферного давления. И только в южной части страны все еще обещают осадки с грозами. Максимальная температура ночью составит от +12 до +17°С, днем -от +22 до +29°С.