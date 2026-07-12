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Белгидромет: в понедельник до плюс 30, возможны грозы

МИНСК, 12 июл — Sputnik. Кратковременные дожди и местами грозы пройдут на большей части территории республики, жаркая погода возвращается, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Ричмонде: +25° 3 м/с 84% 760 мм рт. ст. +24°
Источник: Sputnik.by

В ночь на 13 июля в отдельных северных районах синоптики обещают сильные дожди, зато днем на Витебщине существенные осадки не прогнозируются.

В целом по стране в понедельник под влиянием теплых неустойчивых воздушных масс будет облачно, с прояснениями. Ночная температура воздуха составит от +12 до +18°С, днем — от +24 до +30°С.

По данным метеорологов, днем в столице столбик термометра поднимется до 26−28 градусов тепла, возможны кратковременный дождь и гроза.

В облцентрах ожидается следующая погода:

в Бресте — +25…+27°C, кратковременные осадки, возможна гроза;

в Витебске — +28…+30°C, без существенных осадков;

в Гомеле — +25…+27°C, кратковременные осадки, возможна гроза;

в Гродно — +27…+29°C, кратковременные осадки, возможна гроза;

в Могилеве — +25…+27°C, кратковременные осадки, возможна гроза.

Во вторник будет сохраняться влияние теплой неустойчивой воздушной массы, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ночью прогнозируется 13−18 градусов тепла, днем — 23−30 градусов.

В среду погода будет определяться в основном областью повышенного атмосферного давления. И только в южной части страны все еще обещают осадки с грозами. Максимальная температура ночью составит от +12 до +17°С, днем -от +22 до +29°С.