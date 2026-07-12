Татарстан капитально ремонтирует станцию скорой помощи в Рубежном

Особое внимание уделено условиям для персонала. В одном из гаражей появится специально оборудованная комната отдыха для водителей — в ней разместят восемь спальных мест, обустроят душевую, санузел и бытовую зону. После завершения ремонта станцию оснастят новой мебелью и оргтехникой, также будет оборудована отдельная комната для приёма пищи. Не останется без внимания и территория вокруг здания: её благоустроят и покроют асфальтом.