Татарстан капитально ремонтирует станцию скорой помощи в Рубежном

В городе Рубежное продолжаются работы по восстановлению станции скорой помощи. Их проводит Татарстан в рамках шефской помощи. Сейчас строители вплотную занялись основным корпусом: там уже демонтировали внутренние инженерные сети — систему отопления, водопровод, канализацию и электропроводку. Кроме того, помещения расчистили от старых элементов, подготовили площадку под новую отмостку и обустроили фундамент для теплового пункта.
Параллельно специалисты приводят в порядок два гаражных блока. В них уже убрали изношенные конструкции, приступили к монтажу новой кровли и выполняют необходимые подготовительные мероприятия. При этом работа станции не останавливается: все этапы ремонта спланированы так, чтобы экстренная служба продолжала оказывать помощь в обычном режиме.
По словам Артура Шамсутдинова, заместителя директора по строительству компании «Евротех», проект предполагает комплексную модернизацию объекта. Планируется полностью заменить инженерные коммуникации, выполнить отделку как внутри, так и снаружи здания, обустроить утеплённую кровлю, а также установить современные системы электроснабжения, пожарной сигнализации, видеонаблюдения и контроля доступа.
Особое внимание уделено условиям для персонала. В одном из гаражей появится специально оборудованная комната отдыха для водителей — в ней разместят восемь спальных мест, обустроят душевую, санузел и бытовую зону. После завершения ремонта станцию оснастят новой мебелью и оргтехникой, также будет оборудована отдельная комната для приёма пищи. Не останется без внимания и территория вокруг здания: её благоустроят и покроют асфальтом.
Сейчас на стройплощадке каждый день работают свыше 20 специалистов из Татарстана. По мере перехода к основным этапам ремонта численность бригады намерены увеличить до 50 человек.