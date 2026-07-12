Тюменские школьники узнали о киберугрозах

Так, на мероприятии с детьми разобрали основные приемы давления со стороны злоумышленников и объяснили, как правильно на них реагировать. Наибольший интерес у ребят вызвала тема дропперства, когда банковские карты или счета человека используются для перевода или обналичивания денег, полученных незаконным путем. Ребята узнали, что участие в подобной мошеннической схеме влечет уголовную ответственность.