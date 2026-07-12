Тюменские школьники узнали о киберугрозах

Акция «День цифры» состоялась в Центре комплексной реабилитации «Родник» в Тюмени по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте информатизации региона. Для юных воспитанников учреждения провели лекцию о киберугрозах и способах защиты от них.
Так, на мероприятии с детьми разобрали основные приемы давления со стороны злоумышленников и объяснили, как правильно на них реагировать. Наибольший интерес у ребят вызвала тема дропперства, когда банковские карты или счета человека используются для перевода или обналичивания денег, полученных незаконным путем. Ребята узнали, что участие в подобной мошеннической схеме влечет уголовную ответственность.
После образовательной части участников ждал уже традиционный квест. Дети собирали конструктор дрона, соревновались в брейн-ринге, проходили игру «Капча», устраивали робобоулинг и отгадывали ИТ-термины в «АйТиКрокодиле».
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.