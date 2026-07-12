13 июля: когда взломанный код встречается с человеческим счастьем на работе

13 июля в светском календаре отмечаются Международный день головоломки и День довольных сотрудников. Один — об усилиях, которые доставляют удовольствие, о поиске решения там, где всё смешалось в хаос, другой — о том, как мы обустраиваем душу и находим своё место в жизни.