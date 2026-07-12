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Ветерану Великой Отечественной войны Анфисе Сидельниковой исполнилось 100 лет

В Калининградскую область ветеран переехала 14 лет назад.

Ветерану Великой Отечественной войны, жительнице Калининграда Анфисе Сидельниковой 12 июля исполнилось 100 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Анфиса Михайловна родилась в Беловском районе Кемеровской области, воспитывалась в многодетной семье. Во время Великой Отечественной войны она трудилась в районном отделе социального обеспечения. В мирное время она работала в экономическом отделе районной администрации, затем — экономистом на фабрике по пошиву одежды и на других предприятиях.

В Калининградскую область ветеран переехала 14 лет назад. У Анфисы Михайловны — трое детей и четыре внучки.

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