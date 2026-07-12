Ветерану Великой Отечественной войны Анфисе Сидельниковой исполнилось 100 лет

Анфиса Михайловна родилась в Беловском районе Кемеровской области, воспитывалась в многодетной семье. Во время Великой Отечественной войны она трудилась в районном отделе социального обеспечения. В мирное время она работала в экономическом отделе районной администрации, затем — экономистом на фабрике по пошиву одежды и на других предприятиях.