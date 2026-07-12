В Челябинске прошел праздник для малышей и их родителей

Праздничное мероприятие «Наша дружная семья!», приуроченное ко Дню семьи, любви и верности, провели в Челябинске 6 июля по национальному проекту «Молодёжь и дети», сообщили в управлении по делам молодежи администрации города.
Событие было организовано на территории спортивно-досугового комплекса «АльтерСпорт» в микрорайоне Чурилово. Гости праздника смогли насладиться концертом, поучаствовать в интерактивных конкурсах, отгадать музыкальные ребусы, посетить творческие площадки с аквагримом и шаромоделированием. Самым ярким событием стала пенная дискотека. Участие в мероприятии приняли десятки семей, которые поделились друг с другом своими традициями.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.