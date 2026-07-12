Аэропорт Чкалов принял 14 рейсов из московских аэропортов

14 рейсов, следовавших в московские аэропорты, принял аэропорт Чкалов в качестве главного запасного аэродрома московского авиаузла. Это связано с временными ограничениями на приём и выпуск воздушных судов в столице, а также неблагоприятными погодными условиями в столичном регионе. Об этом сообщил нижегородский аэропорт.
С пассажирами работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта. Всем прибывшим выдаются еда и напитки.
Все службы аэропорта работают в усиленном режиме. В терминале имеются питьевые фонтанчики, а в случае необходимости будут установлены дополнительные кулеры с питьевой водой и мягкий инвентарь — пуфы и матрасы для отдыха пассажиров.
Аэропорт просит находящихся в терминале следить за объявлениями по громкой связи, а также за информацией на онлайн-табло.