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Аэропорт Чкалов принял 14 рейсов из московских аэропортов

Все службы аэропорта Чкалов работают в усиленном режиме.

Источник: Нижегородская правда

14 рейсов, следовавших в московские аэропорты, принял аэропорт Чкалов в качестве главного запасного аэродрома московского авиаузла. Это связано с временными ограничениями на приём и выпуск воздушных судов в столице, а также неблагоприятными погодными условиями в столичном регионе. Об этом сообщил нижегородский аэропорт.

С пассажирами работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта. Всем прибывшим выдаются еда и напитки.

Все службы аэропорта работают в усиленном режиме. В терминале имеются питьевые фонтанчики, а в случае необходимости будут установлены дополнительные кулеры с питьевой водой и мягкий инвентарь — пуфы и матрасы для отдыха пассажиров.

Аэропорт просит находящихся в терминале следить за объявлениями по громкой связи, а также за информацией на онлайн-табло.