В Музее янтаря показали модель корабля, на котором Христофор Колумб открыл Америку. Фотографии опубликовали в группе «ВКонтакте» правительства Калининградской области.
В одной из витрин красуется модель знаменитого корабля «Санта Мария», который в 1492 году пришвартовался у неизвестных на тот момент европейцам берегов нового континента.
Изделие создал Сергей Старовойтов из Светловского округа в 2010 году. Миниатюрные корпус, палуба, паруса и флаги полностью состоят из янтаря разных оттенков и форм.
«Макет отражает особенности судов эпохи Великих географических открытий, отличавшихся высокой мореходностью и округлой формой корпуса», — отметили в правительстве региона.
В Калининградской области нашли янтарный самородок возрастом 40 млн лет.