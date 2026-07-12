В России спрогнозировали размер МРОТ на 2027 год

В Общественной палате спрогнозировали размер МРОТ на 2027 год. Как сообщил член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров, сумма составит от 29 до 31 тысячи рублей.
— Ориентировочно, учитывая прогноз Минэкономразвития и мнения экспертов, в 2027 году МРОТ будет составлять от 29 до 31 тыс. рублей, — пояснил он ТАСС.
Напомним, ранее руководитель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предсказал к 2030 году минимальный размер оплаты труда в 35 тысяч рублей.
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