Нижневартовцам рассказали о профилактике артериальной гипертонии

Профилактике артериальной гипертонии было посвящено первое занятие, организованное в центре семейного здоровья в Нижневартовской городской поликлинике, сообщили в департаменте здравоохранения Югры. Проведение мероприятий, направленных на предотвращение возникновения заболеваний, отвечаем целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Отметим, что артериальная гипертония — один из наиболее распространенных факторов риска развития инфаркта миокарда и инсульта. Во время занятия участники разных возрастов узнали, как правильно контролировать давление, что на него влияет и почему важно измерять его регулярно. Особое внимание на встрече уделили вопросам здорового питания и физической активности.
Еще на занятии обсудили влияние вредных привычек на сердечно-сосудистую систему. Было подчеркнуто, что в ежедневном рационе должны присутствовать овощи и фрукты. Кроме того, на занятии отметили, что изменение образа жизни способно помочь пациентам значительно улучшить показатели здоровья.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.