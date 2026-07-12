Нижневартовцам рассказали о профилактике артериальной гипертонии

Отметим, что артериальная гипертония — один из наиболее распространенных факторов риска развития инфаркта миокарда и инсульта. Во время занятия участники разных возрастов узнали, как правильно контролировать давление, что на него влияет и почему важно измерять его регулярно. Особое внимание на встрече уделили вопросам здорового питания и физической активности.