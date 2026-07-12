В Татарстане пройдут праздничные мероприятия к 283-летию Гавриила Державина

Напомним, что Лаишевский район Татарстана является родиной Гавриила Державина. Там к 280-летию поэта был открыт музей. Экспозиция разместилась в семи залах: в них можно узнать об археологии края, истории Лаишева, быте и этнографии, жизни и творчестве Державина, роли дворянства, советском периоде, природе района и его современном развитии.