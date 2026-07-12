В Татарстане пройдут праздничные мероприятия к 283-летию Гавриила Державина

Торжественные мероприятия, приуроченные к 283-й годовщине со дня рождения русского поэта и государственного деятеля Гавриила Державина, пройдут 14 июля в Татарстане, сообщили в министерстве культуры региона. Такого рода события проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
Так, в Лядском саду Казани состоится церемония возложения цветов к памятнику Гавриила Державина. На центральной площади в городе Лаишево, помимо церемонии, будет праздничный концерт.
Напомним, что Лаишевский район Татарстана является родиной Гавриила Державина. Там к 280-летию поэта был открыт музей. Экспозиция разместилась в семи залах: в них можно узнать об археологии края, истории Лаишева, быте и этнографии, жизни и творчестве Державина, роли дворянства, советском периоде, природе района и его современном развитии.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.