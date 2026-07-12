В Ростовской области в ближайшие часы резко ухудшится погода

В Ростовской области сегодня, в воскресенье, 12 июля, может резко ухудшиться погода. Об этом со ссылкой на Росгидромет рассказали в региональном МЧС. В связи с этим экстренная служба сделала штормовое предупреждение.
По данным ведомства, в период времени с 16:00 до 18:00 местами по региону ожидаются ливень, град и гроза. Порывы ветра составят от 20 до 23 метров в секунду.
— Будьте внимательными и осторожными, — обратились спасатели к жителям Дона.
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