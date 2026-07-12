Нижегородский аэропорт принял 14 рейсов, летевших в Москву 12 июля

Аэропорт «Чкалов» в Нижнем Новгороде принимает рейсы, следовавшие 12 июля в Москву, в качестве главного запасного аэропорта московского авиаузла. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта.
Ситуация связана с временными ограничениями на прием и выпуск самолётов в Москве, а также неблагоприятными погодными условиями в столице и Подмосковье.
На данный момент принт нижегородский аэропорт принял 14 московских рейсов. Все службы воздушной гавани работают в усиленном режиме, уточняется в сообщении.
Пассажирам рейсов выдается еда и напитки. В случае необходимости будут установлены дополнительные кулеры с водой и пуфы с матрасами.
Напомним, авиарейс до Москвы задержали в Нижнем Новгороде 11 июля.