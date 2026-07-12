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В июне воронежские волонтеры нашли живыми 71 пропавшего без вести

В Воронежской области пятерых пропавших без вести нашли погибшими в июне.

В Воронежской области за июнь волонтеры регионального отделения поисково-спасательного отряда «Лизы Алерт» нашли живыми 71 человека. Пятерых пропавших без вести, к сожалению, обнаружили погибшими. Статистикой добровольцы поделились 12 июля.

Всего в регионе в прошлом месяце на горячую линию волонтеров поступило 105 заявок на поиск. Из них 12 — еще не подтвержденные. Благодаря работе спасателей удалось найти родных пятерых человек. Также установили личности еще пятерых. А поиски семерых все еще продолжаются.

Так, ранее сайт VRN.KP сообщал о том, как, не теряя надежды, волонтеры ищут 78-летнего Николая Романцова, исчезшего в Россошанском районе 4 июля.

Напомним, «КП-Воронеж» есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона.