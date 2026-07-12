В июне воронежские волонтеры нашли живыми 71 пропавшего без вести

Всего в регионе в прошлом месяце на горячую линию волонтеров поступило 105 заявок на поиск. Из них 12 — еще не подтвержденные. Благодаря работе спасателей удалось найти родных пятерых человек. Также установили личности еще пятерых. А поиски семерых все еще продолжаются.