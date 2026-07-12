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Центр помощи «Честный знак» на Урале открыл телефонные консультации

Учреждение для адаптации бизнеса к требованиям обязательной маркировки появилось в регионе в начале 2026 года.

Источник: Национальные проекты России

Центр помощи «Честный знак» в Свердловской области начал проводить консультации по телефону, сообщили в региональном фонде поддержки предпринимательства. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса — задача нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Учреждение открыли в начале 2026 года для адаптации бизнеса к требованиям обязательной маркировки. Специалисты обработали уже больше 200 запросов предпринимателей. Так, в июне центр закрепил за собой место в пятерке ведущих региональных учреждений по количеству проведенных консультаций.

Теперь в связи с ростом обращений запустили телефонные консультации. Записаться можно на сайте Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.