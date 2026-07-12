Центр помощи «Честный знак» на Урале открыл телефонные консультации

Учреждение открыли в начале 2026 года для адаптации бизнеса к требованиям обязательной маркировки. Специалисты обработали уже больше 200 запросов предпринимателей. Так, в июне центр закрепил за собой место в пятерке ведущих региональных учреждений по количеству проведенных консультаций.