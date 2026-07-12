Укоротишь жизненный путь! Что запрещено на Полупетра, 13 июля 2026 года

И в этот день мы можем перенять эту мудрость: остановиться, оглянуться вокруг, поблагодарить за урожай (даже если он символический) и провести день в кругу близких. В конце концов, счастье — это и есть умение находить гармонию между трудом и отдыхом, между логикой и чувствами.