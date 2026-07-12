В Нижнекамске появится новая система общественного транспорта

Нижнекамск первым в России внедрит систему общественного транспорта от «Яндекса», сообщили в совете Нижнекамского района Татарстана. Развитие современных систем управления — задача национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Подписание соответствующего соглашения состоялось на полях международной промышленной выставки «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. Нижнекамск стал первым городом в России, который заключил соглашение с компанией «Яндекс» в сфере общественного транспорта. Уточняется, что сервис полностью заработает к 1 сентября.
Интеллектуальная система позволит контролировать движение общественного транспорта в реальном времени, следить за исполнением обязательств перевозчиками и проводить аналитику для принятия решений. Во всех автобусах и трамваях будут установлены валидаторы для оплаты проезда, а на каждой остановке повесят онлайн-табло с расчетным временем прибытия.
Особое внимание было уделено повышению культуры оплаты проезда. Для выявления случаев безбилетного проезда будут задействованы контролеры со специальным программным обеспечением, позволяющим дистанционно определять салоны, в которых ездят «зайцем».
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.