Глеб Никитин: сконцентрируем силы на развитии детско-юношеского футбола

«В непростой экономической ситуации мы сделали все, чтобы сохранить команду. Это значимое событие для регионального спорта», — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя возвращение футбольному клубу исторического имени «Нижний Новгород» и вступление в предстоящий сезон с новым учредителем.