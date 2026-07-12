Глеб Никитин: сконцентрируем силы на развитии детско-юношеского футбола

«В непростой экономической ситуации мы сделали все, чтобы сохранить команду. Это значимое событие для регионального спорта», — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя возвращение футбольному клубу исторического имени «Нижний Новгород» и вступление в предстоящий сезон с новым учредителем.
Новым ключевым акционером клуба стал предприниматель Андрей Артемов.
Сегодня «Нижний Новгород» принимает на домашнем стадионе «Ротор». (6+).
Глава региона поблагодарил всех партнеров клуба за поддержку.
По его словам, тренерскому штабу и руководству ФК при поддержке нового акционера удалось сохранить стабильность и основу состава, а также провести достойную трансферную кампанию.
«Правительство региона сконцентрирует силы на развитии детско-юношеского футбола. Бесплатные школы и секции продолжат работу», — отметил Глеб Никитин.