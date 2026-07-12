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Глеб Никитин: сконцентрируем силы на развитии детско-юношеского футбола

Губернатор прокомментировал возвращение ФК «Нижний Новгород» исторического имени.

Источник: Время

«В непростой экономической ситуации мы сделали все, чтобы сохранить команду. Это значимое событие для регионального спорта», — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя возвращение футбольному клубу исторического имени «Нижний Новгород» и вступление в предстоящий сезон с новым учредителем.

Новым ключевым акционером клуба стал предприниматель Андрей Артемов.

Сегодня «Нижний Новгород» принимает на домашнем стадионе «Ротор». (6+).

Глава региона поблагодарил всех партнеров клуба за поддержку.

По его словам, тренерскому штабу и руководству ФК при поддержке нового акционера удалось сохранить стабильность и основу состава, а также провести достойную трансферную кампанию.

«Правительство региона сконцентрирует силы на развитии детско-юношеского футбола. Бесплатные школы и секции продолжат работу», — отметил Глеб Никитин.