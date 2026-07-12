Четыре центра здорового долголетия открыли в Нижегородской области

В Нижегородской области уже работают четыре центра медицины здорового долголетия — три из них открыты в Нижнем Новгороде, еще один действует в Арзамасе. Таким образом, регион не только участвует в федеральных программах, посвященных активному долголетию, но и уже реализует собственные проекты в этой сфере. Об этом сообщил телеграм-канал «Бокал прессека».