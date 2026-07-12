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Четыре центра здорового долголетия открыли в Нижегородской области

Регион развивает технологии активного долголетия и готовится стать одним из лидеров этого направления.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области уже работают четыре центра медицины здорового долголетия — три из них открыты в Нижнем Новгороде, еще один действует в Арзамасе. Таким образом, регион не только участвует в федеральных программах, посвященных активному долголетию, но и уже реализует собственные проекты в этой сфере. Об этом сообщил телеграм-канал «Бокал прессека».

Достижения нижегородских специалистов отметили и на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия», который прошел в Москве. Ученый с мировым именем Витторио Калабрезе несколько раз упомянул Нижний Новгород, высоко оценив разработки местных исследователей. Речь идет о проектах по созданию «часов старения» и калькуляторов биологического возраста.

В числе авторов этих исследований — нижегородские ученые Иванченко, Кривоносов, Кондакова, Григорьева, Полевая, Хабарова и Швец. Развивать это направление продолжит Центр медицины здорового долголетия и когнитивных технологий ННГУ, созданный в конце июня.

Кроме того, вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в будущем работу центров здорового долголетия планируют распространить и на детей. Пока же их программы рассчитаны только на совершеннолетних пациентов.

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