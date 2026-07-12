В Прикамье взлетел спрос на препараты для потенции

На фоне роста продаж препаратов для лечения нарушений потенции и презервативов, в Прикамье за год снизились покупки гормональных контрацептивов. Количество проданных упаковок таких препаратов с начала 2026 года составило 122,6 тысяч. Это на 15 процентов ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении сумма продаж сложилась на уровне 183,3 млн рублей (снижение на 12 процентов).