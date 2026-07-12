При атаке ВСУ на Энергодар погибли четыре человека

Это произошло всего спустя два дня после консультаций представителей России и МАГАТЭ в Калининграде. И сейчас, по мнению Лихачева, у агентства есть возможность доказать на деле приверженность договоренностям — как можно скорее проинформировать мировое сообщество обо всех инцидентах на территории города.