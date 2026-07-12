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При атаке ВСУ на Энергодар погибли четыре человека

Лихачев: четыре человека погибли при атаке дронов ВСУ на объекты в Энергодаре.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Четыре человека погибли при ударе ВСУ по объектам в Энергодаре, сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

Сегодня утром украинские БПЛА атаковали автобусную остановку, а днем беспилотник попал в автомобиль.

«Убито две женщины и двое мужчин, четверо раненых, один из которых — тяжелый», — приводит его слова пресс-служба госкорпорации.

Это произошло всего спустя два дня после консультаций представителей России и МАГАТЭ в Калининграде. И сейчас, по мнению Лихачева, у агентства есть возможность доказать на деле приверженность договоренностям — как можно скорее проинформировать мировое сообщество обо всех инцидентах на территории города.

Пока же международные организации и лидеры ЕС прикрываются ширмой «европолиткорректности» либо игнорируют происходящее, отметил он.

Всего с 27 апреля жертвами ударов ВСУ по Энергодару стали 11 мирных жителей, а число пострадавших исчисляется десятками, добавил глава корпорации.

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