Ректор БГУ назвал специальности, на которые поступают обладатели высоких баллов ЦЭ и ЦТ

Ректор Белорусского государственного университета Андрей Король сказал БелТА, на какие специальности подают документы абитуриенты с самыми высокими баллами.
Так, Король выделил традиционное большое внимание абитуриентов к факультету прикладной математики и информатики. Только за первые часы на него подали документы семь выпускников Лицея имени Дзержинского БГУ и восемь — Национального детского технопарка.
«Обладатели высоких баллов также отдают предпочтение юридическому факультету БГУ. Кроме того, за утро было закрыто 50% от плана приема на ряд специальностей факультета международных отношений и факультета прикладной математики и информатики, а также на совместную специальность “международная экономика и торговля (с углубленным изучением китайского языка)” экономического факультета и Республиканского института китаеведения имени Конфуция БГУ», — сказал ректор.
По его словам, за первые два часа приема свои документы успел подать 400-балльник по итогам централизованного экзамена и централизованного тестирования. Он выбрал специальность «востоковедение» факультета международных отношений. Также в начале кампании подали документы 79 ребят, которые поступают без экзаменов, включая 14 победителей республиканских олимпиад.
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