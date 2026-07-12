Ректор БГУ назвал специальности, на которые поступают обладатели высоких баллов ЦЭ и ЦТ

«Обладатели высоких баллов также отдают предпочтение юридическому факультету БГУ. Кроме того, за утро было закрыто 50% от плана приема на ряд специальностей факультета международных отношений и факультета прикладной математики и информатики, а также на совместную специальность “международная экономика и торговля (с углубленным изучением китайского языка)” экономического факультета и Республиканского института китаеведения имени Конфуция БГУ», — сказал ректор.