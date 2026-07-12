В Саратовской области выбрали лучшие региональные сувениры

Финал конкурса прошел в формате фестиваля. Для этого на улице Волжской развернули выставку-ярмарку, где жители и гости города могли увидеть и приобрести авторские сувениры из керамики, текстиля или дерева, различные украшения и многое другое. Торжественная церемония награждения состоялась 5 июля в технопарке «Саратов Диджитал».