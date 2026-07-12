В Саратовской области выбрали лучшие региональные сувениры

Итоги VII открытого фестиваля-конкурса «Сувенир Саратовской области» подведены, сообщили в министерстве экономического развития региона. Мероприятие было организовано по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
«Конкурс “Сувенир Саратовской области” не просто выявляет талантливых мастеров, но и формирует узнаваемый бренд нашего региона», — подчеркнул министр экономического развития Саратовской области Андрей Разборов.
Всего жюри определило 12 победителей и 39 призеров. Например, на конкурсе были отмечены парные брелоки «Кот Энгельсский и кошка Саратовская» и сувенир «Конь-огонь». Также на мероприятии были вручены специальные партнерские призы.
Финал конкурса прошел в формате фестиваля. Для этого на улице Волжской развернули выставку-ярмарку, где жители и гости города могли увидеть и приобрести авторские сувениры из керамики, текстиля или дерева, различные украшения и многое другое. Торжественная церемония награждения состоялась 5 июля в технопарке «Саратов Диджитал».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.