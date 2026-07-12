В Серноводском районе Чечни прошла выставка игрушек ручной работы

Экспонатами стали 45 уникальных мягких игрушек, сшитых вручную из натуральных тканей и экологичных материалов, — от котят и зайчат до национальных кукол в чеченских костюмах. Отметим, Дом детского творчества является одной из главных площадок дополнительного образования, где работают кружки художественной направленности. Так, выставка «Тепло родных рук» стала финальным событием полугодового курса по мягкой игрушке, в котором занимались дети от 7 до 14 лет. Все работы были сделаны при помощи техники ручного шва и авторских выкроек, созданных самими педагогами.