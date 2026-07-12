В Серноводском районе Чечни прошла выставка игрушек ручной работы

Более 40 авторских игрушек ручной работы представили на выставке «Тепло родных рук» педагоги и дети Серноводского района Чечни, сообщили в администрации муниципалитета. Мероприятие провели на базе районного Дома детского творчества по нацпроекту «Молодёжь и дети».
Экспонатами стали 45 уникальных мягких игрушек, сшитых вручную из натуральных тканей и экологичных материалов, — от котят и зайчат до национальных кукол в чеченских костюмах. Отметим, Дом детского творчества является одной из главных площадок дополнительного образования, где работают кружки художественной направленности. Так, выставка «Тепло родных рук» стала финальным событием полугодового курса по мягкой игрушке, в котором занимались дети от 7 до 14 лет. Все работы были сделаны при помощи техники ручного шва и авторских выкроек, созданных самими педагогами.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.