Подработка на свежем воздухе: в России с начала 2026 года вырос спрос на строителей и ремонтников

Чаще всего исполнители рассматривали подработку дорожными рабочими — интерес к этим вакансиям за год вырос в 2,1 раза (+112%). В топ также вошли фасадчики (+64%), маляры (+61%) и сельскохозяйственные рабочие (+56%). Заметный рост интереса наблюдался и к сезонным задачам по уходу за территориями: подработкой садовниками стали интересоваться на 44% чаще, а дворниками — на 24%.