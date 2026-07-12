В Псковской области прошел первый Форум многодетных семей

Также на форуме губернатор региона рассказал о нововведениях. Например, в органах ЗАГС будут проводить торжественную церемонию «Имянаречение». Кроме того, создадут «Доску почета» и «Книгу почета» многодетных семей — чтобы рассказывать о родителях и детях, которыми могут гордиться все жители Псковской области. Помимо прочего, единовременную выплату на школьную форму для детей из многодетных малообеспеченных семей увеличили до 5 тыс. рублей на ребенка.