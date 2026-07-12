В Псковской области прошел первый Форум многодетных семей

Первый Форум многодетных семей состоялся 6 июля на площадке спортивно-развлекательного центра «Простория» в Пскове в соответствии с задачами национального проекта «Семья», сообщили в региональном правительстве.
В мероприятии приняли участие более 200 человек, в том числе победители конкурса «Многодетная семья года», мамы и папы, награжденные медалями «Родительская слава Псковской области» и другие. В течение дня они могли получить консультации по вопросам образования, трудоустройства, пенсионного обеспечения, летнего отдыха, правовой и социальной поддержки. Отдельно работали семейные площадки и мастер-классы.
Также на форуме губернатор региона рассказал о нововведениях. Например, в органах ЗАГС будут проводить торжественную церемонию «Имянаречение». Кроме того, создадут «Доску почета» и «Книгу почета» многодетных семей — чтобы рассказывать о родителях и детях, которыми могут гордиться все жители Псковской области. Помимо прочего, единовременную выплату на школьную форму для детей из многодетных малообеспеченных семей увеличили до 5 тыс. рублей на ребенка.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.