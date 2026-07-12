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Лихачев призвал МАГАТЭ доказать на деле приверженность договоренностям

Лихачев: удар ВСУ по Энергодару — шанс для МАГАТЭ реализовать договоренности.

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Воскресный удар ВСУ по Энергодару является идеальной возможностью для МАГАТЭ доказать на деле достигнутые договоренности об ускорении информирования мирового сообщества об угрозах городу, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Глава Энергодара Максим Пухов в воскресенье сообщил, что дрон ВСУ ударил по автобусной остановке, в результате погибла женщина, еще четыре человека получили ранения.

«То, что произошло сегодня утром — идеальная ситуация для МАГАТЭ доказать на деле, а не на словах, приверженность достигнутым всего два дня назад договоренностям о максимальном ускорении информирования мирового сообщества о всех рисках, инцидентах и угрозах, возникающих на территории Энергодара», — сказал Лихачев, слова которого приводит пресс-служба «Росатома».

Консультации сторон прошли в пятницу в Калининграде. Разговор касался ситуации вокруг Запорожской АЭС, в частности, реакции со стороны МАГАТЭ на происходящие там инциденты из-за атак ВСУ.

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