Дело честности: в Москве простились с креативным продюсером РЕН ТВ Владимиром Филимоновым

— Володя был не просто режиссером и не просто продюсером. Можно уверенно сказать, что именно он во многом сделал кино на нашем канале. Те проекты, форматы, которые зритель знает и любит, были созданы при его непосредственном участии. Все эти сериалы — результат его фантазии, труда и таланта. Конечно, мы потеряли профессионала. Но самое главное — мы потеряли друга и товарища. Он был очень искренним. Плохо принимал компромисс, не любил полутона. Эта внутренняя искренность позволяла ему быть очень честным человеком и перед собой, и перед зрителем. И зритель, конечно, отвечал на это благодарностью, — поделился во время церемонии заместитель генерального директора РЕН ТВ Анатолий Тупицын.