Дело честности: в Москве простились с креативным продюсером РЕН ТВ Владимиром Филимоновым

В Москве 12 июля простились с режиссером, сценаристом и креативным продюсером РЕН ТВ, руководителем дирекции производства кино и сериалов Владимиром Филимоновым, который на протяжении многих лет был одним из тех, кто определял художественное направление собственного сериального производства телеканала. Он скончался 9 июля в возрасте 62 лет. Для коллег его уход стал потерей не только профессионала, но и человека, сумевшего создать вокруг себя редкое для киноиндустрии пространство доверия, где главным критерием оставалась честность по отношению к зрителю.
«Для него каждый кадр был делом жизни».
На церемонии прощания о Владимире Филимонове почти не говорили официальными формулировками. Вспоминали прежде всего не должность, а человека — искреннего, честного, неравнодушного. Пожалуй, эти качества точнее всего описывают его место в российском кино.
Филимонов выпускник ВГИКа. Работал режиссером, сценаристом и продюсером. Был креативным продюсером РЕН ТВ и принимал непосредственное участие в создании знаковых проектов, определивших современную линейку художественного вещания канала. Среди них — «СМЕРШ», «Операция “Карпаты”», «Банда “ЗИГ ЗАГ”», «Грачи», «Ваша честь», «Операция “Неман”», «По следу зверя», «Дорогой Вилли». Последний 9 июня был отмечен на Национальной телевизионной премии ТЭФИ-2026. Шпионский детектив о тайном союзе Леонида Брежнева и канцлера ФРГ Вилли Брандта получил «Орфея» в категории «Телефильм или мини-сериал (до четырех серий)».
— Володя был не просто режиссером и не просто продюсером. Можно уверенно сказать, что именно он во многом сделал кино на нашем канале. Те проекты, форматы, которые зритель знает и любит, были созданы при его непосредственном участии. Все эти сериалы — результат его фантазии, труда и таланта. Конечно, мы потеряли профессионала. Но самое главное — мы потеряли друга и товарища. Он был очень искренним. Плохо принимал компромисс, не любил полутона. Эта внутренняя искренность позволяла ему быть очень честным человеком и перед собой, и перед зрителем. И зритель, конечно, отвечал на это благодарностью, — поделился во время церемонии заместитель генерального директора РЕН ТВ Анатолий Тупицын.
В фильмографии Филимонова — десятки проектов. Среди них и культовая комедийная драма — «Кадетство». Сериал из другой телевизионной эпохи — еще одно свидетельство, насколько широким был его профессиональный диапазон.
— Для него каждый кадр был делом жизни. Он всё время говорил, что мелочей в кино нет. Нужно работать так, чтобы тебе самому нравилось, и чтобы каждым кадром можно было гордиться. Таких людей, как Владимир Николаевич, я встречал единицы. Он вникал в каждую деталь, а помимо этого был замечательным человеком. В чем-то наивным и абсолютно искренним. Если ему не нравилось — говорил прямо. Если нравилось — радовался как ребенок, — рассказал продюсер Star Media Андрей Тартаков.
«Он всегда склонялся от аттракциона к чувствам».
За внешней требовательностью, по воспоминаниям тех, кто работал рядом, скрывалось редкое умение объединять людей. Среди тех, кто пришел проститься, был Владимир Станкевич, который сотрудничал с Филимоновым в качестве медицинского консультанта в одном из проектов.
— Меня восхищала его работа с коллективом. Было достаточно одного-двух слов актеру, чтобы тот понял, что и как сыграть. Он вдохновлял всю команду. Удивляла готовность людей приходить на площадку раньше и уходить позже. А после окончания проекта мы все продолжали дружить — так он сумел всех сплотить, — рассказал Станкевич.
Коллеги вспоминали, что главным ориентиром для Филимонова всегда оставалось качество будущего фильма.
— Художественный вкус у него был потрясающий. Многие коллеги, конечно, на себе это здорово прочувствовали, потому что спуску Владимир Николаевич никому не давал. Искусство для него всегда было на первом месте. Он считал, что нельзя ронять планку. При этом он был веселым человеком. Сам хорошо шутил и ценил юмор. Все наши рабочие встречи начинались с пятиминутки Владимира Николаевича — он был очень жизнерадостный, — рассказал старший редактор дирекции кинопроизводства РЕН ТВ Алексей Анисимов, который тоже пришел проститься с коллегой.
Кино было для Филимонова не конвейером, а способом разговора со зрителем.
— Мы работали над проектом «Доставка с гарантией», который должен выйти на РЕН ТВ и платформе Premier осенью. Конечно, уход Владимир Николаевича — это событие, которое всех выбило из седла, — признался режиссер Александр Касаткин. — Мы делаем зрительское кино. А он был как отец, который знает своих детей. Я говорю о зрителе. Всегда искал, как увлечь его. Кино — это вообще то, что должно увлекать зрителя, заставлять его сопереживать. Он всегда склонялся от аттракциона к чувствам, что, к сожалению, сейчас достаточно редко.
После гражданской панихиды состоялось отпевание. Похоронили Владимира Филимонова на кладбище Руднево.
В работе несколько проектов, к которым Владимир Филимонов успел приложить руку, — продолжение «Операции “Карпаты”», ретро-детектив «Личное дело», масштабный сериал «Новый Вавилон», еще боевик «Спецы», съемки которого завершились совсем недавно — 3 июля. На недавнем кинофестивале «Пилот» тепло приняли другой его продюсерский проект — «Сокровища скифов». Премьеры станут не просто очередными релизами сезона, но и последним свидетельством творческого метода человека, который был убежден: зритель чувствует, когда кино сделано честно.