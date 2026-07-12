Главные новости за 6−12 июля. Ростов-на-Дону и область

Контрольный пакет таганрогского портового оператора ЗАО «Приазовье» — 99,8% акций в количестве 150 тыс. штук — выведен на повторные торги по сниженной цене: актив подешевел на 10%, с 1,2 млрд руб. до 1,13 млрд руб., следует из сведений, размещенных на портале «Федресурс». В рамках торговой процедуры потенциальные участники вправе направить заявки до 31 июля 2025 года включительно. Сам аукцион запланирован на период до 5 августа текущего года.