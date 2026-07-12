В Нижнекамске миллионного малька стерляди выпустили в реку Каму

Это стало итогом пятилетней работы компании по восстановлению биоразнообразия реки Камы. Мероприятие посетили более 150 человек — сотрудники предприятия и члены их семей, представители общественных организаций города, а также учащиеся Детского эколого-биологического центра Нижнекамска. Программа включала не только торжественный выпуск стерляди, но и интерактивный экоквест «Хранители Камы», а также знакомство гостей с этапами жизни рыбы — от икринки до выпуска в реку.