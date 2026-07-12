В Нижнекамске миллионного малька стерляди выпустили в реку Каму

Нижнекамское предприятие СИБУРа выпустило в реку миллионного малька стерляди в реку Каму, сообщили в совете Нижнекамского района Татарстана. Мероприятие прошло в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие».
Это стало итогом пятилетней работы компании по восстановлению биоразнообразия реки Камы. Мероприятие посетили более 150 человек — сотрудники предприятия и члены их семей, представители общественных организаций города, а также учащиеся Детского эколого-биологического центра Нижнекамска. Программа включала не только торжественный выпуск стерляди, но и интерактивный экоквест «Хранители Камы», а также знакомство гостей с этапами жизни рыбы — от икринки до выпуска в реку.
«Сегодня в реку выпущено более 200 тысяч подрощенных особей, выживаемость которых при искусственном выращивании на 40% выше, чем в естественной среде. Такая работа позволяет системно восстанавливать популяцию краснокнижной стерляди, которая является индикатором чистоты речной воды в Каме», — отметил государственный инспектор Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Руслан Хамзин.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.