Нижний Новгород принял 14 рейсов, следовавших в Москву

Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова принял 14 самолетов, следовавших в Москву. Рейсы были перенаправлены из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столичном авиаузле, а также неблагоприятной погоды в Московском регионе, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.