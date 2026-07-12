Гендиректор «Вкусно — и точка» не верит в возвращение McDonald’s в Россию

Генеральный директор сети «Вкусно — и точка» считает возвращение McDonald’s в Россию маловероятным. Об этом Олег Пароев рассказал ТАСС.
Среди причин он назвал геополитические изменения и трансформацию потребительского поведения. В частности, по словам Пароева, отечественная сеть фастфуда сумела укрепить свои рыночные позиции и заслужить доверие посетителей.
McDonald’s ушел из России в мае 2022 года. Бизнес был продан предпринимателю Александру Говору. Теперь сеть работает как «Вкусно — и точка».
В феврале 2026-го McDonald’s снова зарегистрировала свой товарный знак в России.