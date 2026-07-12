В Омске и Омской области отключат ТВ и радио 13−17 июля

В понедельник, 13 июля, с 8:00 до 17:00 перебои с вещанием ожидаются в Омске. На время работ будут отключены мультиплексы РТРС-1 и РТРС-2, в которые входят 20 федеральных телеканалов, включая Первый канал, «Россию 1», НТВ, Матч ТВ, Пятый канал, ТНТ, СТС, «Пятницу», ТВ Центр и другие.