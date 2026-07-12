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В Омске и Омской области отключат ТВ и радио 13−17 июля

Отключение продлится 9 часов.

Источник: Om1 Омск

На предстоящей неделе жителей Омска и нескольких населённых пунктов Омской области ждут кратковременные отключения теле- и радиовещания. График профилактических работ опубликован на официальном сайте Цифрового эфирного телевидения.

В понедельник, 13 июля, с 8:00 до 17:00 перебои с вещанием ожидаются в Омске. На время работ будут отключены мультиплексы РТРС-1 и РТРС-2, в которые входят 20 федеральных телеканалов, включая Первый канал, «Россию 1», НТВ, Матч ТВ, Пятый канал, ТНТ, СТС, «Пятницу», ТВ Центр и другие.

Во вторник, 14 июля, с 11:00 до 17:00 профилактические работы пройдут в Калачинске. Помимо цифровых телеканалов, временно будет недоступно «Радио России».

В среду, 15 июля, с 11:00 до 17:00 вещание мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2 приостановят в селе Новотроицк Нижнеомского района.

В четверг, 16 июля, с 8:00 до 17:00 отключения затронут Черлак. В это время возможны перебои в работе цифрового телевидения и «Радио России».

В пятницу, 17 июля, с 5:00 до 14:00 в Омске ожидаются перебои в вещании радиостанций «Вести ФМ», «Радио России» и «Маяк».

В графике отмечается, что проведение работ зависит от погодных условий, поэтому время отключений может измениться.