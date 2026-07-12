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Стая журавлей замечена на поле в Перевозском округе

Птицы спокойно вышагивали по свежескошенному полю в поисках пищи.

Стая журавлей была замечена на бескрайнем поле в городском округе Перевозский. Об этом сообщило министерство лесного хозяйства Нижегородской области.

Птицы спокойно вышагивали по свежескошенному полю в поисках пищи, методично исследуя каждый участок земли. Это зрелище, по словам специалистов минлесхоза, заставило забыть о суете и замереть от восхищения грацией редких гостей.

Журавли — одни из самых крупных летающих птиц России. Их появление в регионе всегда привлекает внимание жителей и становится настоящим событием для любителей природы.